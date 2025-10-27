Akdeniz'de peş peşe iki deprem: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

Muğla açıklarında deprem oldu. Gece yarısı 02.43'te 3,7 büyüklüğündeki depremin 8 dakika ardından 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi sarsıntıya ilişkin verileri açıkladı. İlk depremin derinliği 9,9 ikincisinin 9 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Bölgedeki zaman zaman yükselen hareketlilik takip edilmeye devam ediliyor.

https://x.com/Kandilli_info/status/1982596880887414960