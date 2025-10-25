Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

Kategoriler
10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde depremle sarsılan Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
AFAD depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1981883081599434860
Kandilli Rasathanesi de depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin 12,5 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.