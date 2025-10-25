Balıkesir'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

10 Ağustos'ta 6,1 büyüklüğünde depremle sarsılan Sındırgı'da artçı sarsıntılar devam ediyor.

BALIKESİR DEPREMLE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

AFAD depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1981883081599434860

Kandilli Rasathanesi de depremin 3,7 büyüklüğünde olduğunu, derinliğinin 12,5 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.