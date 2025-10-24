Erzurum depremle sarsıldı! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi.

OLUMSUZ İHBAR YOK

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, derinliğinin 5 kilometre olarak ölçüldüğünü bildirdi.