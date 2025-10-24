Adıyaman'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den açıklama

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde ilçesinde sabaha karşı deprem paniği yaşandı.

Kandilli Rasathanesi, saat 05.04'te merkez üssü Sincik ilçesi olan depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 3,4 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin verileri paylaştı. Depremin 3,8 büyüklüğünde olduğunu bildiren AFAD, derinliğinin 9,34 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1981544518978584907