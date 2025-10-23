Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kategoriler
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Göllühöyük yerleşim yerinde deprem meydana geldi.
22:08'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü.
Depremin sığlığı dikkat çekerken, derinliğinin yalnızca 1.1 kilometre olduğu bildirildi. Yüzeye bu denli yakın kaydedilmesi nedeniyle sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.