Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

https://x.com/DepremDairesi/status/1981439457212416050

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,0

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Göllühöyük yerleşim yerinde deprem meydana geldi.

22:08'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4,0 olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1981440005386998227

DERİNLİK 1,1 KİLOMETRE

Depremin sığlığı dikkat çekerken, derinliğinin yalnızca 1.1 kilometre olduğu bildirildi. Yüzeye bu denli yakın kaydedilmesi nedeniyle sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu ve çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD​ ve Kandilli​ tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem​ bilgileri yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER