Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı

AFAD yaptığı son açıklama ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 13.61 olarak kaydedildi.

Deprem, Çanakkale merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

https://x.com/DepremDairesi/status/1982708426892275834

MERSİN DE SALLANDI

Çanakkale depreminden sadece dakikalar önce de Mersin'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1982699425848873440