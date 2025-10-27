Çanakkale'de korkutan deprem! Çevre iller de sallandı

Kategoriler
AFAD yaptığı son açıklama ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Depremin derinliği 13.61 olarak kaydedildi.
Deprem, Çanakkale merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
https://x.com/DepremDairesi/status/1982708426892275834
Çanakkale depreminden sadece dakikalar önce de Mersin'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.