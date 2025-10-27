Dün gece İstanbul'da deprem oldu mu? Son dakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Ekim

Dün yaşanan sarsıntı sonrasında binlerce kişi dün gece İstanbul'da deprem oldu mu araştırmasına başladı. Akşam saatlerinde Karadeniz açıklarında yaşanan sarsıntı kısa süreli korku dolu anlara neden olurken birçok kişi Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sık sık yeniledi.

DÜN GECE İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU?

Karadeniz açıklarında yaşanan 3.9 büyüklüğündeki deprem geniş alanda hissedilirken endişeli anlar yaşandı. 19.40 civarında yaşanan sarsıntının ardından dün gece İstanbul çevresinde herhangi bir deprem yaşanmadı. AFAD: "Karadeniz'de saat 19.44'te 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.57 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi." ifadeleri ile sarsıntıyı paylaşmıştı.

DÜN İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU 26 EKİM?

26 Ekim Pazar günü Karadeniz açıklarında yaşanan deprem geniş alanda hissedildi. Kıyıya yakın yerde yaşanan deprem 1-2 saniye sürerken birçok kişi tarafından hissedildi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, sosyal medya hesabından deprem hakkında "Gösterdiğim fayların Karadeniz deniz uzantısında, Kuvarternerde oluşmuş pekişmemiş çökellerden oluşan kısımda yerel bir gerilim boşaldı. Zaten bu bölgede Hidrokarbon yatakları kaynaklı mikro depremler hep gerçekleşiyordu. Ayrıca bugün olan #deprem Rus bloğu ile Anadolu bloğunun kesişim noktası da diyebiliriz. Blokların hareketini videoda daha net anlayacaksınız. Bu kırıkta yıkıcı deprem beklentim yoktur." yorumunda bulunarak vatandaşların endişesini azalttı.

BUGÜN İSTANBUL'DA DEPREM OLDU MU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sık sık güncellenirken 27 Ekim Pazartesi günü İstanbul çevresinde herhangi bir sarsıntı yaşanmadı. Dün Karadeniz açıklarında yaşanan sarsıntı endişeli anlara sebep olurken uzmanlardan çeşitli yorumlar geldi. 19.40 civarında yaşanan kısa süreli sarsıntı öncesi birçok kişi ses duyduğunu da paylaştı. Yüzeye yakın olmasından dolayı geniş alanda hissedilen deprem korku dolu anlara neden oldu. 27 Ekim Pazartesi günü ise İstanbul'da meydana gelen herhangi bir deprem kaydedilmedi.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENİYOR MU?

Uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde olan beklenen büyük Marmara depremine dair tartışmalar sürüyor. Birçok deprem uzmanı çeşitli yorumlarda bulunurken her uzmanın farklı bir görüşü bulunuyor. 23 Nisan'da Silivri'de yaşanan 6.2'lik deprem sonrasında daha büyük depremlerin yolda olduğunu söyleyen de artık depremlerin sona erdiğini söyleyen de bulunuyor. Bu nedenle İstanbul'da deprem konusu halen çözümlenemedi.