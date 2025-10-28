Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken fay hattı açıklaması! 'Bu mümkün değil'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, artçılar da sabaha kadar devam etti. Büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi, kentte okullar 1 gün tatil edildi. Depreme ilişkin uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

ÜRETECEĞİ MAKSİMUM DEĞER 6.3

Depremin çöküntü sistemi üzerinde olduğunu söyleyen İçelli, aynı kırığın büyük deprem üreten üretmesinin mümkün olmadığını belirtti. İçelli, "Bu kırığın üretebileceği maksimum değer 6.3 civarıydı. 6,1 ile rahatladı ama 5.5 büyüklüğe kadar artçılar üretebilir" dedi.

"EVİ HASARLI OLMAYAN SOKAKTA KALMASIN"

Vatandaşların yüreğine su serpen İçelli, "Arkadaşlar Sındırgı güneyinde yaşanan deprem beklediğim, gösterdiğim çöküntü sistemi üzerinde oldu. Bu kırığın üretebileceği maksimum değer 6.3 civarıydı.6,1 ile rahatladı ama 5.5 büyüklüğe kadar artçılar üretebilir. Aynı kırığın büyük deprem üretip yıkıcı değerlere ulaşması mümkün değil. Deprem odağına 50 km çapta az /0rta hasarlı evi olanlar hariç çevre illerdekilerin sokakta kalmasına gerek yok." dedi.

