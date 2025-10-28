Menü Kapat
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken fay hattı açıklaması! 'Bu mümkün değil'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli​ sosyal medyada yaptığı açıklama ile vatandaşların içine su serpti. İçelli, aynı kırığın büyük deprem üreten üretmesinin mümkün olmadığını belirtti.

'in ilçesinde dün akşam saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, artçılar da sabaha kadar devam etti. Büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi, kentte okullar 1 gün tatil edildi. Depreme ilişkin uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken fay hattı açıklaması! 'Bu mümkün değil'

ÜRETECEĞİ MAKSİMUM DEĞER 6.3

Depremin çöküntü sistemi üzerinde olduğunu söyleyen İçelli, aynı kırığın büyük deprem üreten üretmesinin mümkün olmadığını belirtti. İçelli, "Bu kırığın üretebileceği maksimum değer 6.3 civarıydı. 6,1 ile rahatladı ama 5.5 büyüklüğe kadar artçılar üretebilir" dedi.

Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken fay hattı açıklaması! 'Bu mümkün değil'

"EVİ HASARLI OLMAYAN SOKAKTA KALMASIN"

Vatandaşların yüreğine su serpen İçelli, "Arkadaşlar Sındırgı güneyinde yaşanan deprem beklediğim, gösterdiğim çöküntü sistemi üzerinde oldu. Bu kırığın üretebileceği maksimum değer 6.3 civarıydı.6,1 ile rahatladı ama 5.5 büyüklüğe kadar artçılar üretebilir. Aynı kırığın büyük deprem üretip yıkıcı değerlere ulaşması mümkün değil. Deprem odağına 50 km çapta az /0rta hasarlı evi olanlar hariç çevre illerdekilerin sokakta kalmasına gerek yok." dedi.

Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken fay hattı açıklaması! 'Bu mümkün değil'
