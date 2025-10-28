Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, konserleri! Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık, Karacebey Cumhuriyet Bayramı konserleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bursa'da Mustafa Ceceli, Edis, Zeynep Bastık ve Sefo konseri gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri ve etkinlikleri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, konserleri! Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık, Karacebey Cumhuriyet Bayramı konserleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
28.10.2025
saat ikonu 13:04

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'da gerçekleştirilecek olan konserlerin takvimi açıklandı. Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek olan konserlere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa ve etkinlik takvimi merak ediliyor.

Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, konserleri! Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık, Karacebey Cumhuriyet Bayramı konserleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BURSA KONSER, ETKİNLİK TAKVİMİ

Belediyeler tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da Mustafa Ceceli, , ve konseri düzenlenecek.

Konserler Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık ve Karacabey ileçelrinde gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa konser ve etkinlik programı ise şöyle:

Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, konserleri! Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık, Karacebey Cumhuriyet Bayramı konserleri

Yıldırım

  • 29 Ekim Çarşamba 19:00 | Kortej Yürüyüşü | Gökdere Bulvarı - Bayrak Alanı
  • 29 Ekim Çarşamba 20:30 | Mustafa Ceceli Konseri | Yıldırım BElediyesi Bayrak Alanı

Nilüfer

  • 29 Ekim Çarşamba 19.00 | Cumhuriyet Yürüyüşü | FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı
  • 29 Ekim Çarşamba 20.30 | Edis Konseri | FMS Bulvarı Hastane Alanı

Osmangazi

  • 28 Ekim Salı 21.00 | Zeynep Bastık Konseri | Osmangazi Meydanı
Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, konserleri! Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık, Karacebey Cumhuriyet Bayramı konserleri

Karacabey

  • 31 Ekim Perşembe 21.00 | Sefo Konseri | Atatürk Kültür Parkı

Harmancık

  • 29 Ekim 2025 Çarşamba 19.23 | 19.23 Fener Alayı | Harmancık Meydanı
  • 29 Ekim 2025 Çarşamba 20.00 | Türk Halk Müziği Konseri (Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı) | Harmancık Meydanı
  • 29 Ekim 2025 Çarşamba 20.00 | Türk Halk Müziği Konseri | Harmancık Belediye Binası Önü
  • 29 Ekim 2025 Çarşamba 21.00 | Daha Neler Konseri | Harmancık Belediye Meydanı
ETİKETLER
#bursa
#konser
#sefo
#edis
#zeynep bastık
#Cumhuriyet Bayramı
#Mustafa Ceceli
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.