Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, konserleri! Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık, Karacebey Cumhuriyet Bayramı konserleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da gerçekleştirilecek olan konserlerin takvimi açıklandı. Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek olan konserlere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI BURSA KONSER, ETKİNLİK TAKVİMİ

Belediyeler tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da Mustafa Ceceli, Zeynep Bastık, Edis ve Sefo konseri düzenlenecek.

Konserler Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık ve Karacabey ileçelrinde gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa konser ve etkinlik programı ise şöyle:

Yıldırım

29 Ekim Çarşamba 19:00 | Kortej Yürüyüşü | Gökdere Bulvarı - Bayrak Alanı

29 Ekim Çarşamba 20:30 | Mustafa Ceceli Konseri | Yıldırım BElediyesi Bayrak Alanı

Nilüfer

29 Ekim Çarşamba 19.00 | Cumhuriyet Yürüyüşü | FSM Bulvarı Acıbadem Kavşağı

29 Ekim Çarşamba 20.30 | Edis Konseri | FMS Bulvarı Hastane Alanı

Osmangazi

28 Ekim Salı 21.00 | Zeynep Bastık Konseri | Osmangazi Meydanı

Karacabey

31 Ekim Perşembe 21.00 | Sefo Konseri | Atatürk Kültür Parkı

Harmancık