Bursa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, konserleri! Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık, Karacebey Cumhuriyet Bayramı konserleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da gerçekleştirilecek olan konserlerin takvimi açıklandı. Belediyeler tarafından gerçekleştirilecek olan konserlere vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek.
Vatandaşlar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa konser ve etkinlik takvimi merak ediliyor.
Belediyeler tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da Mustafa Ceceli, Zeynep Bastık, Edis ve Sefo konseri düzenlenecek.
Konserler Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Harmancık ve Karacabey ileçelrinde gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa konser ve etkinlik programı ise şöyle:
