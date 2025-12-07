6 Aralık Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Ben Leman, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

6 Aralık 2025 reyting sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çünkü dün akşam yeni bölümleri heyecanla beklenen Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Ben Leman dizileri yayınlandı. Aynı saatlerde sezon boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan MasterChef Türkiye’nin final bölümünde şampiyon olan isim belli oldu. Hal böyle olunca ekranlardaki reyting yarışı da dikkatlerden kaçmadı…