6 Aralık Cumartesi reyting sonuçları 2025 || Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Ben Leman, MasterChef…Dün en çok ne izlendi?

6 Aralık 2025 reyting sonuçları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çünkü dün akşam yeni bölümleri heyecanla beklenen Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Ben Leman dizileri yayınlandı. Aynı saatlerde sezon boyunca büyük bir çekişmeye sahne olan MasterChef Türkiye’nin final bölümünde şampiyon olan isim belli oldu. Hal böyle olunca ekranlardaki reyting yarışı da dikkatlerden kaçmadı…
6 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D’de Güller ve Günahlar, TRT1’de Gönül Dağı, Now TV’de ise Ben Leman dizileri yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluştu. Aynı saatlerde TV8’de MasterChef Türkiye’nin final bölümünde Sezer ve Özkan arasında şampiyonluk yarışı yaşandı. Gecenin sonunda ise reyting sonuçları merak konusu oldu…
Dün akşam Kanal D’de Güller ve Günahlar dizisi 9. Bölümüyle, TRT1’de Gönül Dağı dizisi 196. Bölümüyle, Now TV’de ise Ben Leman dizisi 10. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Ayrıca dün akşam TV8’de MasterChef Türkiye’nin final bölümü milyonları ekran başına kilitlerken, ATV’de Adalet Savaşı, Star TV’de M.Ö. 10.000 isimli yabancı sinema filmleri, Show TV’de ise Güldür Güldür Show seyirciye keyifli anlar yaşattı.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 6 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.