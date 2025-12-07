İstanbul elektrik kesintileri 7 Aralık Pazar! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ açıkladı

Kategoriler
İstanbul
İstanbul elektrik kesintileri listesi BEDAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre 7 Aralık Pazar günü İstanbul’da Arnavutköy, Bağcılar, Çatalca, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Silivri ve Şişli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hafta sonunu evde geçirmek isteyen milyonlarca kişi bu elektrik kesintisinden etkilenirken, pek çok bölgeye saat 09.00 ile 17.00 arasında enerji verilemeyecek. İşte 7 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm detaylar…
7 Aralık Pazar günü İstanbul’da yaşayan pek çok kişi için oldukça zorlu geçecek. Çünkü BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek elektrik kesintileri uzun saatler sürecek. Vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için yaşanacak kesintilerin tarih, başlangıç ve bitiş saatleri ve hangi mahallelerde yaşanacağı gibi bilgiler ise kamuoyu ile paylaşıldı…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) kent genelinde yaşanabilecek elektrik kesintilerini resmi internet sayfasında yer alan “Planlı kesintiler” bölümünden açıklıyor. Bununla birlikte BEDAŞ’ın mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattı da planlı kesintilere ilişkin bilgileri vatandaşlar ile paylaşıyor.
İşte 7 Aralık Pazar günü İstanbul’un farklı ilçelerinde etkili olacak elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…