İstanbul elektrik kesintileri 7 Aralık Pazar! Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ açıkladı

7 Aralık Pazar günü İstanbul’da yaşayan pek çok kişi için oldukça zorlu geçecek. Çünkü BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek elektrik kesintileri uzun saatler sürecek. Vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için yaşanacak kesintilerin tarih, başlangıç ve bitiş saatleri ve hangi mahallelerde yaşanacağı gibi bilgiler ise kamuoyu ile paylaşıldı…