Yeni TOGG modelinin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! İşte test sürüşü görüntüleri

TOGG Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otomobili Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Togg T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

"TİP ONAY BELGESİ’Nİ VERDİK"

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve millî otomobilimiz Togg’un T10F modelinin Tip Onay Belgesi’ni verdik.

İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye’de, kısa süre sonra da Avrupa’da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak.

Hayırlı, uğurlu olsun"