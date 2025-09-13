Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yeni TOGG modelinin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! İşte test sürüşü görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Togg'un yeni satışa çıkan modeli T10F hediye edildi. Erdoğan, Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaptı. Öte yandan Erdoğan sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yerli ve millî otomobilimiz Togg’un T10F modelinin Tip Onay Belgesi’ni verdik." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 13:26

Yönetim Kurulu üyeleri, 'a otomobili 'deki Çalışma Ofisi'nde teslim etti.

Yeni TOGG modelinin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! İşte test sürüşü görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan Togg'un mavi renkli yeni modeliyle test sürüşü yaparken, araç hakkında bilgi aldı.

Yeni TOGG modelinin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! İşte test sürüşü görüntüleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a test sürüşünün ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından hediye verildi.

Yeni TOGG modelinin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! İşte test sürüşü görüntüleri

Togg 'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Yeni TOGG modelinin ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a! İşte test sürüşü görüntüleri

"TİP ONAY BELGESİ’Nİ VERDİK"

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Yerli ve millî otomobilimiz Togg’un T10F modelinin Tip Onay Belgesi’ni verdik.

İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye’de, kısa süre sonra da Avrupa’da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak.

Hayırlı, uğurlu olsun"

