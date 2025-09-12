Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'ü unutmadı! 'Bir daha asla izin vermeyeceğiz'

12 Eylül darbesinin 45. yılına ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız." dedi. İşte paylaşımın detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'ü unutmadı! 'Bir daha asla izin vermeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı , 12 Eylül darbesinin 45. yılında sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'ü unutmadı! 'Bir daha asla izin vermeyeceğiz'

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

" tarihimizin kara bir lekesi olan 12 Eylül Askerî Darbesi'nin üzerinden 45 yıl geçti... Yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, binlerce vatandaşımızın işkence gördüğü, idamla yargılandığı, acı çektiği o meşum günleri asla unutmayacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül'ü unutmadı! 'Bir daha asla izin vermeyeceğiz'

Darbelerle, muhtıralarla, sokak olaylarıyla 'nin istikbaline kurulan tuzakları hafızalarımızda hep diri tutarken bir daha benzer tablolarla karşılaşmamak için de gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.

Bir daha ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının demokrasi dışı yöntemlerle kesintiye uğramasına asla izin vermeyeceğiz."

https://x.com/RTErdogan/status/1966494509518221741

