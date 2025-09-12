CHP'den mahkemeye 'kayyum' başvurusu!

CHP'nin İstanbul Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik ve mevcut yönetim görevden alınmıştı. Gürsel Tekin'e ise CHP İstanbul İl Başkanı görevi verilmişti. Kararın ardından CHP avukatları bir kez daha mahkeme yoluna gitti. Kayyum kararının kaldırılması için başvuru yapıldı.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ise, CHP'nin 2023'teki İstanbul Olağan İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı esastan reddetti.

Son olarak geçici tedbir olarak alınan kayyum kararının kaldırılması için CHP avukatları 45. Asliye Hukuk mahkemesine başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesi halinde Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyetinin görevi fiilen sona erecek.