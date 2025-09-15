Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Siber suçlulara operasyon! 125 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele" kapsamında 10 gün içinde 364 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 08:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların detaylarını paylaştı. Yerlikaya 10 günde düzenlenen operasyonlarda 364 şüphelinin yakalandığını, 125'inin ise tutuklandığını bildirdi.

Siber suçlulara operasyon! 125 kişi tutuklandı

23 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya, siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğunu belirterek şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi durumunda gereğinin yapılacağını aktararak şu ifadelere yer verdi:

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakaladık. 23 il merkezli ‘Nitelikli , , Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; ‘Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı’ temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Siber suçlulara operasyon! 125 kişi tutuklandı
