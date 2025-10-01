Savaşın üstüne bir de yağış! Ukrayna'da selde mahsur kalanlar kurtarıldı

Ukrayna'nın Odesa kenti ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından selde mahsur kalanların kurtarıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar biri çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybetti.

Ekiplerin sel sularında mahsur kalanları kurtarmaya devam ettiği belirtilen açıklamada şimdiye kadar 362 kişi kurtarıldı, 227 araç tahliye edildiği belirtildi.