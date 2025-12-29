Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Kadıköy'de lüks galeride 11 milyarlık vurgun!

İstanbul Kadıköy'de bulunan ünlü lüks otomobil galerisi S CLASS'ın sahibinin, yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdurların şikayeti üzerine emniyet güçleri galerideki araçlara el koyarken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde lüks segment araçların satışı ile tanınan bir işletme, dev bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. Feneryolu mevkiinde faaliyet gösteren S CLASS isimli galerinin bir süredir kapalı olduğu ve sahibine ulaşılamadığı öğrenildi.

Kadıköy'de lüks galeride 11 milyarlık vurgun!

LÜKS ARAÇLAR ORTADAN KAYBOLDU

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

Kadıköy'de lüks galeride 11 milyarlık vurgun!

MİLYARLACA LİRALIK VURGUN YAPTI

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

Kadıköy'de lüks galeride 11 milyarlık vurgun!

POLİS EKİPLERİE OTOMOBİLLERE EL KOYDU

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.,

#Yaşam
