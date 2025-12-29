Kadıköy'de lüks galeride 11 milyarlık vurgun!

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde lüks segment araçların satışı ile tanınan bir işletme, dev bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. Feneryolu mevkiinde faaliyet gösteren S CLASS isimli galerinin bir süredir kapalı olduğu ve sahibine ulaşılamadığı öğrenildi.

LÜKS ARAÇLAR ORTADAN KAYBOLDU

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

MİLYARLACA LİRALIK VURGUN YAPTI

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

POLİS EKİPLERİE OTOMOBİLLERE EL KOYDU

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.,