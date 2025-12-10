Menü Kapat
Sokaktan değil galeriden çaldılar! Her biri beğendiği motosikleti gözünü bile kırpmadan götürdü

Adana'da 4 çocuk motosiklet galerisine gelerek beğendikleri motosikletleri çaldı, bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa sürede yakalanan ve yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 çocuk da tutuklandı.

Sokaktan değil galeriden çaldılar! Her biri beğendiği motosikleti gözünü bile kırpmadan götürdü
IHA
10.12.2025
10.12.2025
'da yaşayan 4 erkek çocuğu, bir motosiklet galerisine giderek beğendikleri motosikletleri çaldı, bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çok geçmeden yakalanan ve yaşları 14 ile 15 arasında değişen çocukların 4'ü de tutuklandı.

Sokaktan değil galeriden çaldılar! Her biri beğendiği motosikleti gözünü bile kırpmadan götürdü

GEZİNTİYE ÇIKAN ARKADAŞLAR KENDİNİ HIRSIZLIK YAPARKEN BULDU

Birkaç ün önce, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Girne Bulvarı'nda motosiklet satışı yapan bir galeride meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olan M.H. (14), B.K. (15), İ.A. (15) ve E.K. (14) gezintiye çıktıkları sırada sıfır motosiklet satan bir galerinin önüne geldi.

Sokaktan değil galeriden çaldılar! Her biri beğendiği motosikleti gözünü bile kırpmadan götürdü

HEPSİ BEĞENDİĞİNİ SEÇİP GÖTÜRDÜ

vitrinden birbirlerine beğendikleri motosikletleri gösterdi. Ardından çocuklardan biri zorla kepengin altından geçip galeriye girdi. Sonra kepengin tuşuna basarak açtı. Ardından diğer çocuklar da içeri girdi. İçeri giren çocuklar beğendikleri motosikletleri alıp götürdü. Olay anı ise anbean güvelik kameralarına yansıdı.

Sokaktan değil galeriden çaldılar! Her biri beğendiği motosikleti gözünü bile kırpmadan götürdü

DÖRDÜ DE EVİNDE YAKALANDI

İş yeri çalışanları sabah galeriye geldiğinde motosikletlerin eksik olduğunu görünce güvenlik kameralarına baktı. Hırsızlığı gören çalışanlar durumu polise bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen , 4 çocuğun kaçış güzergahını çıkarttı. Çocukların evlerine gittiği tespit edildi. Yapılan operasyonla 4 çocuk da evlerinde yakalandı. Çaldıkları motosikletler de ele geçirilerek galeriye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

