 Selahattin Demirel

Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı korkunç boyuta ulaştı

Pakistan’da 26 Haziran’da başlayan muson yağışlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 905’e yükseldi. Ülkede 2 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 17:55

akistan’da 26 Haziran’da başlayan muson yağışlarının bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Yönetimi Ajansı'ndan (NDMA) yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 905’e yükseldiği bildirildi.

2 MİLYONU AŞKIN KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların en çok etkilediği eyalette seller nedeniyle şu ana kadar 56 ölüm kaydedildi. Eyaletteki 1,3 milyon dönüm arazisi, üç nehrin taşması sonucu sular altında kaldı.

Ağustos ayının sonundan bu yana 4 bin 100’den fazla köy ve 4,2 milyondan kişi selden etkilendi, 2 milyondan fazla kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Ayrıca 423 yardım kampı, 500'den fazla sağlık kampı ve 432 veteriner kampının, etkilenen bölgelerde kurulduğunu ifade etti.

