Yağışlı hava kazaya neden oldu! Şarampole devrilen tır kameraya böyle yansıdı

Nevşehir-Acıgöl yolu Karapınar Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır, yağışlı hava ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu. Güvenlik güçleri trafiğin aksadığı yolda önlem alırken ekiplerce tuzlama çalışmaları yapıldı.