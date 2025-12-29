2026 Dünya Kupası'na rekor bilet talebi!

Kategoriler
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA); 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle, tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı. FIFA, yüzlerce ülkeden başvuru olduğunu duyurdu.
Doğrulanmış kredi kartı verilerine göre; 2026 Dünya Kupası biletlerine gelen başvuru sayısının, sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi. İlave olarak da açıklamada; bilet başvurularının, 1930'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3.4 katı olduğu aktarıldı.
ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası; 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.