2026 Dünya Kupası'na rekor bilet talebi!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA); 2026 Dünya Kupası için 150 milyonu geçen bilet talebiyle, tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı. FIFA, yüzlerce ülkeden başvuru olduğunu duyurdu.

FIFA'DAN 2026 DÜNYA KUPASI AÇIKLAMASI

Doğrulanmış kredi kartı verilerine göre; 2026 Dünya Kupası biletlerine gelen başvuru sayısının, sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi. İlave olarak da açıklamada; bilet başvurularının, 1930'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki toplam 964 maçın seyirci sayısının tam 3.4 katı olduğu aktarıldı.

2026 DÜNYA KUPASI'NA GERİ SAYIM BAŞLADI

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası; 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.