Sigaraya zam geliyor: Tarih ve artış miktarı belli oldu

Yılbaşında birçok kalemde olduğu gibi sigaraya da zam bekleniyor. Ancak beklenen zam haberi erken geldi.

SİGARAYA ZAM GELİYOR

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yeni bir zam geleceğini duyurdu.

PAKET BAŞI 5 TL

Sigaranın paketine 5 TL zam yapılacağını söyleyen Dündar, zamlı tarifelerin ekim ayı içinde fiyat etiketlerine yansımasını beklediklerini ifade etti.

YENİ YILDA DA FİYATLAR ARTACAK

Erol Dündar, yeni yılda yapılacak ÖTV güncellemesiyle birlikte sigara fiyatlarının bir kez daha zamlanacağını belirtti.

Sigara fiyatlarına en son ağustos ayının başında zam yapılmıştı. Zamla birlikte bazı gruplarda sigaranın fiyatı 100 TL'yi geçmişti.