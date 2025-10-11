Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Kütahya’da sahte altına geçit yok!

Kütahya valisi Musa Işın, sahte altın üretimine izin verilmeyeceğini, imitasyon takılarda “demo” veya “imitasyon” ibaresi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Kütahya’da sahte altına geçit yok!
Valisi Musa Işın, valilikte düzenlenen toplantıda ve dolandırıcılıkla mücadele önlemlerini duyurdu. İl Müdürü Osman Elbir, Kütahya Odası Başkanı Ali Eğce ve emniyet yetkililerinin katıldığı toplantıda, sahte altın vakalarının artışına karşı başlatılan çalışmalar ele alındı.

Kütahya’da sahte altına geçit yok!

“KİMSE MAĞDUR OLMASIN”

Vali Işın, ilimizde diğer suçlardan fazla. Sahte altın vakalarının artışı üzerine, kuyumcular ve vatandaşların mağduriyetini önlemek için harekete geçtik. Sahte altın üretimine izin verilmeyecek. İmitasyon takılarda ‘demo’ veya ‘imitasyon’ ibaresi zorunlu olacak” dedi. İshın, bilerek imitasyon alanların tercihine saygı duyulacağını, ancak altın gibi satılmasının haksız kazanca yol açtığını vurguladı: “Herkes helal kazançla kazansın.”

Kütahya’da sahte altına geçit yok!

TÜRKİYE’YE ÖRNEK MODEL

Vali Işın, uygulamanın Kütahya’dan başlayarak Türkiye’ye örnek olmasını temenni etti: “Bu karar, kuyumcuları ve vatandaşları korumayı amaçlıyor.” Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, kararın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “İmitasyon satışında ‘demo’ veya ‘sahtedir’ ibaresi olacak. Alıcılar bilerek alsın” dedi.

Kütahya’da sahte altına geçit yok!

BAŞARI BELGESİ TAKDİMİ

Vali Işın, sahte altınla mücadeledeki başarıları nedeniyle İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve Asayiş Şube Müdürü Başkomiser Sabri Karakoç’a Başarı Belgesi verdi.

