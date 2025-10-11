Kütahya’da sahte altına geçit yok!

Kütahya Valisi Musa Işın, valilikte düzenlenen toplantıda sahte altın ve dolandırıcılıkla mücadele önlemlerini duyurdu. İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Kütahya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce ve emniyet yetkililerinin katıldığı toplantıda, sahte altın vakalarının artışına karşı başlatılan çalışmalar ele alındı.

“KİMSE MAĞDUR OLMASIN”

Vali Işın, “Dolandırıcılık ilimizde diğer suçlardan fazla. Sahte altın vakalarının artışı üzerine, kuyumcular ve vatandaşların mağduriyetini önlemek için harekete geçtik. Sahte altın üretimine izin verilmeyecek. İmitasyon takılarda ‘demo’ veya ‘imitasyon’ ibaresi zorunlu olacak” dedi. İshın, bilerek imitasyon alanların tercihine saygı duyulacağını, ancak altın gibi satılmasının haksız kazanca yol açtığını vurguladı: “Herkes helal kazançla kazansın.”

TÜRKİYE’YE ÖRNEK MODEL

Vali Işın, uygulamanın Kütahya’dan başlayarak Türkiye’ye örnek olmasını temenni etti: “Bu karar, kuyumcuları ve vatandaşları korumayı amaçlıyor.” Kuyumcular Odası Başkanı Ali Eğce, kararın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, “İmitasyon satışında ‘demo’ veya ‘sahtedir’ ibaresi olacak. Alıcılar bilerek alsın” dedi.

BAŞARI BELGESİ TAKDİMİ

Vali Işın, sahte altınla mücadeledeki başarıları nedeniyle İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve Asayiş Şube Müdürü Başkomiser Sabri Karakoç’a Başarı Belgesi verdi.