TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
30°
Yaşam
 | Özge Sönmez

Güzellik uzmanının sahte altın oyunu! Kuyumcu kuyumcu gezdi: WhatsApp grubu her şeyi ortaya çıkardı

İstanbul Pendik'te güzellik uzmanı kadın sahte altınları kuyumcu kuyumcu dolaşarak bozdurmaya çalıştı. İlk kuyumcuda başarılı olan kadın 4 gram sahte altını verip parasını aldı fakat ikinci kuyumcuda yakayı ele verdi. Altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, esnafla oluşturduğu WhatsApp grubunda kadının görüntüsünü paylaşınca mağdurlar tek tek ortaya çıktı.

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
10.08.2025
09:59
|
GÜNCELLEME:
10.08.2025
09:59

'te güzellik Uzmanı Okşan Ünlü, 3 farklı kuyumcuya girip bozdurdu. Dördüncü girdiği dükkânda ise yakayı ele verdi.

3'ÜNDE BOZDURDU, 4.'SÜNDE YAKALANDI

Her dükkânında farklı miktarlarda altın bozduran Ünlü, ilk dükkânda 4 gram altın bozdurup 11 bin 980 lira aldı. Ardından başka bir kuyumcuya giren kadın, burada da 2 gram altın bozdurup 6 bin lira elde etti.

Ünlü, üçüncü dükkânda ise 2 gram ve 1 tane de 0.5 gram altını bozdurup 7 bin 500 lira aldı. Bu kuyumcu da sahte olduğunu bilmeden kadının bozdurduğu 2 gram altını başka bir müşteriye sattı.

ESNAFIN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Dolandırıcı kadın son kuyumcuda yakalandı. Burada 2 gram, 2 tane de 0.5 gram altın bozdurmak isterken altınların sahte olduğu dükkân çalışanının dikkatinden kaçmadı. Bu sırada kadının kamera görüntüleri esnafın kendi aralarında oluşturduğu WhatsApp grubunda "dolandırıcı" diye paylaşıldı. Kuyumcular, altın suyuna batırdıkları gramların sahte olduğunu anlayınca şikâyetçi oldu.

"EVE GİTMEK İÇİN ALTIN BOZDURDUM"

Polis ekiplerine teslim edilen kadından ele geçen toplamda 8 adet 1 gram, 3 adet de 0.5 gram altına el konuldu. 25 bin 480 liralık altın bozduran Okşan Ünlü ifadesinde, cezaevinden birkaç ay önce çıktığını, ailesinin kendisini reddetmesiyle maddi-manevi çöküş yaşadığını söyleyerek "Bu yüzden eskort sitesine kayıt oldum. Orada tanıştığım Şeref adlı kişiden beraberlik karşılığında 13 gram altın aldım. Olay günü, önce kardeşim para istediği için bozdurdum, sonra ihtiyaçlarım için bozdurdum, daha sonra da evime gitmek için nakit param kalmadığı için bozdurdum.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#pendik
#sahte altın
#kuyumcu
#İstanbul
#Yaşam
