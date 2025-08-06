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 | Ceyda Altun

Sahte altın alarmı: "Sertifikalı ürünlere yönelin"

Artan altın fiyatlarıyla birlikte sahte altın üretimi de yükselişe geçti. Uzmanlar sertifikalı ürünler ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmanızı öneriyor. Sahte altının ayırt edilmesiyle ilgili de ayrıca bir öneri var, 'ayar damgalarına dikkat edilmesi'. En çok sahtesi üretilen altının da çeyrek olduğu söyleniyor.

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Sahte altın alarmı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:28

Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte piyasada vakalarında da yükseliş gözlemlendi. sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar, sahte altının ayırt edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Gerçek altınla neredeyse aynı görünüme sahip olan sahte ürünlerin, çoğunlukla ayar damgalarının taklit edilerek piyasaya sürüldüğü ifade eden uzmanlar, altın alımında güvenilir ve sertifikalı satış noktalarının tercih edilmesini öneriyor.
Altının son 5 yıldır en fazla kazandıran emtialar arasında olduğunu ve bu nedenle sahtelerinin de arttığını ifade eden;

Sahte altın alarmı: "Sertifikalı ürünlere yönelin"

Altın ve Piyasa Uzmanı Hakkı Can Özdemir ‘‘Altının fiyatının artmasıyla birlikte son dönemde faaliyetleri de arttı. Bütün ürün gruplarında sahte altınla karşı karşıya kalabiliyoruz. Genellikle çeyrek altın grubunda sahteleriyle karşılaşılabiliyor, bunun nedeni de düğünlerde fazla tercih edilmesi’’ dedi.

Sahte altın alarmı: "Sertifikalı ürünlere yönelin"

"ALTINLARDA SERİ NUMARASI VE KAREKOD OLMALI"

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Özdemir, ‘‘Vatandaşlar öncelikle güvendiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyattan önce güvenilirliğe dikkat etmek gerekiyor. Her üreticinin bir damgası vardır, takı grubu bütün ürünlerde damga olur, buna dikkat edilmeli. Çeyrek, yarım, tam gibi sarrafiye altın gruplarında ise damga olmaz, alınan ürünün kalitesine bakmak için renginin parlak olmasına bakılır, üzerindeki yazıların silinip silinmediğine bakılır. Ayrıca altın öz kütlesi en ağır ürünlerdendir. Örneğin çeyrek altını yere attığınızda tok bir ses çıkar, rengi canlı olur. Rafinerinin ürettiği altınlarda da seri numarası olmalı, dış paketteki baskısı canlı olmalı ve paketlerde karekod uygulaması olmalı’’ diye konuştu.

Sahte altın alarmı: "Sertifikalı ürünlere yönelin"

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ETİKETLER
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#Ekonomi
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