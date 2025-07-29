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 | Onur Kaya

Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

ÖTV artışı sonrası başlayan zam yağmurunda şirketler ikinci tura geçti. Bir sigara grubu, temmuz ayında ikinci kez zam yaptı. Yeni gelen zamla birlikte bir paket sigaranın fiyatı 100 TL oldu.

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Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 08:35

Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla beraber pek çok üründe zam kararı alınmıştı. Fakat ay bitmeden ikinci zam dalgası başladı.

Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

SİGARAYA ZAM GELDİ

Çaya yapılan zamdan sonra sigara fiyatlarına da zam geldi. Temmuz ayında 25 gün arayla sigara fiyatlarına ikinci kez zam geldi.

Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

Tiryakileri üzecek haberi (TBYD) Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

TEMMUZ AYINDA İKİNCİ ARTIŞ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, bir sigara grubunun temmuz ayında ikinci kez fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

BİR PAKET SİGARA 100 TL

Son güncellemenin ardından grubun en ucuz sigarası 85 lira, en pahalı sigarası ise 100 liraya yükseldi.

Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

Zamlı fiyatlar bugünden (29 Temmuz 2025 Salı) itibaren etiketlere yansıdı.

Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL
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ETİKETLER
#tekel bayileri yardımlaşma derneği
#Sigara Zammı
#Ötv Zammı
#Sigara Fiyatlarındaki Artış
#Tbyd
#Ekonomi
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