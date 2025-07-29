Sigara fiyatlarına bir ayda ikinci zam geldi! Bir paket artık 100 TL

Sigara tiryakilerini üzecek haber geldi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammıyla beraber pek çok üründe zam kararı alınmıştı. Fakat ay bitmeden ikinci zam dalgası başladı.

SİGARAYA ZAM GELDİ

Çaya yapılan zamdan sonra sigara fiyatlarına da zam geldi. Temmuz ayında 25 gün arayla sigara fiyatlarına ikinci kez zam geldi.

Tiryakileri üzecek haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar duyurdu.

TEMMUZ AYINDA İKİNCİ ARTIŞ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar, bir sigara grubunun temmuz ayında ikinci kez fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

BİR PAKET SİGARA 100 TL

Son güncellemenin ardından grubun en ucuz sigarası 85 lira, en pahalı sigarası ise 100 liraya yükseldi.

Zamlı fiyatlar bugünden (29 Temmuz 2025 Salı) itibaren etiketlere yansıdı.