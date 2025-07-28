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 | Bengü Sarıkuş

Çaya zam geldi! Bugünden itibaren raflara yansıdı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay satış fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 oranında zam uyguladı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren raflara yansıdı.

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Çaya zam geldi! Bugünden itibaren raflara yansıdı
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 13:30

, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 yaptı. bugünden itibaren raflarda geçerli oldu. Haziran ortasındaki yüzde 15’lik artışın ardından temmuz ayında da fiyatlar yukarı yönlü güncellendi.

Çaya zam geldi! Bugünden itibaren raflara yansıdı

Haziran ortasında yapılan yüzde 15’lik zammın ardından gelen bu artışın gerekçesi olarak yaş çay alım fiyatındaki yükselişin yanı sıra işçilik ve işletme maliyetlerindeki artış gösterildi.

Çaya zam geldi! Bugünden itibaren raflara yansıdı

Sektör temsilcileri, Temmuz ayında yapılan yüzde 3,5’lik artışın ardından ağustos ve sonraki aylarda da benzer oranlarda fiyat artışlarının devam edebileceğini, bu eğilimin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor.

Çaya zam geldi! Bugünden itibaren raflara yansıdı

ÇAYKUR'UN İKİNCİ SÜRGÜN YAŞ ÇAY ALIMI 91 BİN TONA ULAŞTI

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta ikinci sürgün yaş çay alımlarında tüm fabrikaların en üst limitlerde üretim faaliyetine devam ettiğini açıkladı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, çay alımlarının kapasite sınırları zorlanarak günlük yaklaşık 10 bin ton civarında yapıldığı belirtildi.

Çaya zam geldi! Bugünden itibaren raflara yansıdı

Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay hasadının sorunsuz bir şekilde başladığına işaret edilerek, "İkinci sürgün yaş çay alımlarımız, kapasite sınırlarımız da zorlanarak günlük yaklaşık 10 bin ton civarında seyretmektedir. Bugün itibarıyla ikinci sürgün yaş çay alımlarımız 91 bin ton seviyesine ulaşmış olup, tüm fabrikalarımız en üst limitlerde üretim faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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