Çaya zam geldi! Bugünden itibaren raflara yansıdı

ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 zam yaptı. Artış bugünden itibaren raflarda geçerli oldu. Haziran ortasındaki yüzde 15’lik artışın ardından temmuz ayında da fiyatlar yukarı yönlü güncellendi.

Haziran ortasında yapılan yüzde 15’lik zammın ardından gelen bu artışın gerekçesi olarak yaş çay alım fiyatındaki yükselişin yanı sıra işçilik ve işletme maliyetlerindeki artış gösterildi.

Sektör temsilcileri, Temmuz ayında yapılan yüzde 3,5’lik artışın ardından ağustos ve sonraki aylarda da benzer oranlarda fiyat artışlarının devam edebileceğini, bu eğilimin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor.

ÇAYKUR'UN İKİNCİ SÜRGÜN YAŞ ÇAY ALIMI 91 BİN TONA ULAŞTI

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta ikinci sürgün yaş çay alımlarında tüm fabrikaların en üst limitlerde üretim faaliyetine devam ettiğini açıkladı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, çay alımlarının kapasite sınırları zorlanarak günlük yaklaşık 10 bin ton civarında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay hasadının sorunsuz bir şekilde başladığına işaret edilerek, "İkinci sürgün yaş çay alımlarımız, kapasite sınırlarımız da zorlanarak günlük yaklaşık 10 bin ton civarında seyretmektedir. Bugün itibarıyla ikinci sürgün yaş çay alımlarımız 91 bin ton seviyesine ulaşmış olup, tüm fabrikalarımız en üst limitlerde üretim faaliyetlerine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.