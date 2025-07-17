Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi değişti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini açıklamıştı.

1 AYDA İKİNCİ ZAM

ÖTV'deki artışla beraber 3 Temmuz'da zamlanan bir sigara grubunun fiyatlarına 2 hafta aranın ardından yine zam geldi.

BİR PAKET SİGARA 100 LİRAYA DAYANDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gruptaki 3 sigaranın fiyatının güncellendiğini duyurdu. Son güncellemenin ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 82 lira, en pahalı sigarasının fiyatı ise 96 lira oldu.

YENİ FİYATLAR ETİKETE YANSIDI

17 Temmuz perşembe gününden itibaren geçerli olan yeni zamlar fiyat etiketine yansıdı.