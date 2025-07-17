Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi değişti

İstanbul
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, içki ve tütün ürünlerindeki ÖTV tutarlarına yüzde 15,71 zam geldiğini açıklamıştı.
ÖTV'deki artışla beraber 3 Temmuz'da zamlanan bir sigara grubunun fiyatlarına 2 hafta aranın ardından yine zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gruptaki 3 sigaranın fiyatının güncellendiğini duyurdu. Son güncellemenin ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 82 lira, en pahalı sigarasının fiyatı ise 96 lira oldu.
17 Temmuz perşembe gününden itibaren geçerli olan yeni zamlar fiyat etiketine yansıdı.