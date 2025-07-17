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 | Onur Kaya

Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi değişti

ÖTV artışını tetikleyen enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından zamlanan sigara fiyatlarına bir ayda ikinci kez zam geldi. Bir sigara grubu, 3 Temmuz'daki artışın ardından bir kez daha zam yaptı. Zamlı fiyat listesi bugünden itibaren geçerli olacak.

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Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi değişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 07:13
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 07:27

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak , içki ve tütün ürünlerindeki tutarlarına yüzde 15,71 geldiğini açıklamıştı.

1 AYDA İKİNCİ ZAM

ÖTV'deki artışla beraber 3 Temmuz'da zamlanan bir sigara grubunun fiyatlarına 2 hafta aranın ardından yine zam geldi.

Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi değişti

BİR PAKET SİGARA 100 LİRAYA DAYANDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gruptaki 3 sigaranın fiyatının güncellendiğini duyurdu. Son güncellemenin ardından grubun en ucuz sigarasının fiyatı 82 lira, en pahalı sigarasının fiyatı ise 96 lira oldu.

Sigaraya bir ayda ikinci zam! Fiyat listesi değişti

YENİ FİYATLAR ETİKETE YANSIDI

17 Temmuz perşembe gününden itibaren geçerli olan yeni zamlar fiyat etiketine yansıdı.

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ETİKETLER
#akaryakıt
#zam
#ötv
#fiyat artışı
#Sigara Sektörü
#Tütün Ürünleri
#Ekonomi
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