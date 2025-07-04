Sigaraya zam geldi! Yeni fiyat listesi tiryakileri üzecek

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde fiyatlar yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) akaryakıt, içki ve tütün ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 zam yapılacağını duyurmuştu.

SİGARAYA 5 TL ZAM GELDİ

Beklenen zam gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarından sonra sigaraya da zam geldi. Sigara fiyatlarına 5 TL zam yapıldı.

EN UCUZ SİGARA FİYATI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın aktardığına göre, bir sigara grubuna yapılan zam sonrası fiyatlar 100 liraya dayandı. Zamla beraber grubun en pahalı sigarası 96 TL, en ucuz sigarası ise 80 TL oldu.

BUGÜNDEN İTİBAREN ETİKETLERE YANSIDI

Dündar, zammın temmuz ayındaki ÖTV artışlarından kaynaklandığını belirterek yeni fiyatların 4 Temmuz Cuma gününden itibaren etiketlere yansıdığını açıkladı.