Akaryakıt fiyatlarına ÖTV ayarı: Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla akaryakıta uygulanacak ÖTV zammı yüzde 15,71 olarak belirlendi. ÖTV zammı cuma günü gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi. İşte 4 Temmuz 2025 akaryakıt fiyatlarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 35,05 oranında, aylık ise yüzde 1,37 oranında arttı. İlk 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları güncellendi.

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ÖTV ZAMMI

4 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geldi. Benzinde 2,26 lira, motorinde 2,12 lira, LPG'de ise 97 kuruşluk artış yaşandı. Zamlı tarifeler gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

4 TEMMUZ 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG'ye gelen ÖTV zammından sonra akaryakıt fiyatlarında oluşan son durum şöyle...

BENZİN

Ankara: 51,81 TL

İstanbul: 51,15 TL

İzmir: 52,18 TL

MOTORİN

Ankara: 53,19 TL

İstanbul: 52,32 TL

İzmir: 53,53 TL

LPG