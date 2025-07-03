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 | Bengü Sarıkuş

ÖTV, enflasyon rakamıyla arttı! Hangi ürünlere zam geldi?

Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi de otomatik olarak güncellendi. İlk 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi. Peki hangi ürünlere ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

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ÖTV, enflasyon rakamıyla arttı! Hangi ürünlere zam geldi?
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 11:01

Haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından, Özel Tüketim Vergisi () kapsamında akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyat artışına gidildi. İlk 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi.

ÖTV, enflasyon rakamıyla arttı! Hangi ürünlere zam geldi?

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı da netleşti. İlk altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda, akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde maktu ÖTV tutarları güncellenecek. Vergi artışlarının pompa fiyatlarına ve perakende ürünlere doğrudan yansıması bekleniyor.

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SİGARA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Tütün ürünlerinde yüzde 15,71’lik vergi artışıyla birlikte en düşük sigara fiyatına 8 ila 10 TL arasında zam öngörülüyor. Yapılacak artışla, paket başına tüketici fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

ÖTV, enflasyon rakamıyla arttı! Hangi ürünlere zam geldi?

ÖTV SONRASI BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Akaryakıt ürünleri için uygulanacak yeni ÖTV tutarlarının bu gece itibarıyla devreye girmesi bekleniyor. Şu anda litre başına 11,9819 TL olan benzinin ve 11,2327 TL olan motorinin maktu ÖTV’si yüzde 15,71 oranında artırıldığında, KDV etkisiyle birlikte pompa fiyatlarına benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL zam yansıyacak. Böylece ÖTV’nin toplam pompa fiyatı içindeki payı yeniden yüzde 30’un üzerine çıkacak.

ÖTV, enflasyon rakamıyla arttı! Hangi ürünlere zam geldi?

ALKOL ÜRÜNLERİNDE ÖTV ZAMMI NE KADAR?

Alkollü içeceklerde de benzer bir güncelleme öngörülüyor. Örneğin, 1 litre rakının ÖTV’si mevcutta 1.365,72 TL seviyesindeyken, yüzde 15,71’lik artışla bu tutarın yaklaşık 214 TL yükselerek 1.579 TL’ye çıkması bekleniyor.

ÖTV, enflasyon rakamıyla arttı! Hangi ürünlere zam geldi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece yapılacak olan nihai düzenlemenin bu gece Resmî Gazete veya ilgili idari düzenlemeyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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