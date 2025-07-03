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 | Bengü Sarıkuş

Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

TÜİK Haziran ayı enflasyon verileri bugün belli oldu. Açıklanan rakam doğrultusunda kira zam oranı da belirlendi. İşte Temmuz ayında geçerli olacak tavan kira zam oranı...

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Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerle birlikte, yıllık enflasyon ortalamasına göre kira artışında uygulanacak tavan oran belli oldu. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kritik rakam hesaplandı. Buna göre, konut ve iş yerleri için Temmuz 2025 azami kira artış oranı yüzde 43,23 olacak.

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TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 35,05 arttı, aylık yüzde 1,37 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %28,34 artış gösterdi.

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