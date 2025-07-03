Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu: Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerle birlikte, yıllık enflasyon ortalamasına göre kira artışında uygulanacak tavan oran belli oldu. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kritik rakam hesaplandı. Buna göre, konut ve iş yerleri için Temmuz 2025 azami kira artış oranı yüzde 43,23 olacak.

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 35,05 arttı, aylık yüzde 1,37 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %28,34 artış gösterdi.