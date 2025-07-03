Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu! İşte 6 aylık enflasyon farkı

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı verilerine göre altı aylık enflasyon oranı yüzde 16,67 olarak hesaplandı. Böylece 2025 yılının ikinci 6 ayında SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 16,67 zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ileSSKveBağ-Kuremeklilerinin aylıklarındaki artış oranları netleşti. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 15.57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.67 maaş zammı alacak. Açıklanan zam oranlarıyla birlikte memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.

Memur maaşlarına yapılan zam, memur maaş katsayısına endeksli çok sayıda sosyal ödemeyi de doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, aile ve çocuk yardımı, dul ve yetim aylıkları, toplu sözleşme ikramiyesi de yükseldi.

OCAK AYINDA YÜZDE 11,54 ZAM YAPILMIŞTI

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Bu artış, toplu sözleşme kapsamında belirlenen 6 aylık enflasyon farkı ve ilave zamla birlikte belirlendi. 2024’ün ikinci yarısında enflasyon yüzde 15,75 seviyesinde gerçekleşirken, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşları bu oran doğrultusunda güncellendi. Aynı şekilde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılın ilk yarısında oluşan enflasyon oranı kadar zamlı maaş alacak.