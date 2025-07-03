TÜİK enflasyon rakamları açıklandı: Herkesin maaşı değişiyor

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Memur ve emekli maaşı için 6 aylık kritik veri belirlenmiş oldu. TÜİK verilerine göre Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon ise 35,05 olarak gerçekleşti. Milyonların maaş zam oranı bu rakamlara göre hesaplanacak. Ayrıca Temmuz ayı kira zam oranı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Milyonlarca ödeme ve maaş zammı için belirleyici olan kritik enflasyon verisi açıklandı. Açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık zam farkları da belirlenmiş oldu. İşte TÜİK enflasyon rakamları...

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 35,05 arttı, aylık yüzde 1,37 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,34 artış gösterdi.

BEKLENTİ ANKETİ NE KADAR AÇIKLANMIŞTI?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 69 profesyonel katılımcının (bankalar, reel sektör, finans uzmanları vb.) katılımıyla yapılan çalışmaya göre, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86 seviyesinde açıklanmıştı. Bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,35 olarak açıklanmıştı.

6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

Ocak: %5,03

Şubat: %2,27

Mart: %2,46

Nisan: %3,00

Mayıs: %1,53

Haziran: yüzde 1,37