Kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti, Engelli aylığı, evde bakım yardımı: Memur zammı sonrası artış! İşte yeni tutarlar

Memur maaşlarındaki değişim, çok sayıda vatandaşın gelirini doğrudan etkilemeye devam ediyor. Yapılan zam, sosyal destek ödemelerine de yansıdı. Engelli ve 65 yaş aylıklarından bedelli askerlik ücretine, kıdem tazminatı tavanından evde bakım yardımına kadar birçok kalemde artış yaşandı. İşte memur zammı sonrası yeni tutarlar…

Memur maaşlarına yapılan yüzde 15,57'lik zamla birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren birçok ödeme kaleminde artış yaşandı. 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti yeni oranlarla güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen memur aylık katsayısındaki değişim, bu ödemelere de doğrudan yansıdı.

EVDE BAKIM YARDIMI ARTIŞI

Evde bakım desteği alan vatandaşlar için Temmuz-Aralık 2025 dönemi maaşı 9.077,10 TL oldu. Bu kapsamda 1.413,31 TL artış yapıldı. Ocak ayında 10.125,44 TL olan yardım, yeni dönemde daha düşük bir seviyeye çekildi.

65 YAŞ AYLIĞI GÜNCELLENDİ

65 yaşını doldurmuş, sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara ödenen aylık da yeni katsayıya göre belirlendi.

Ocak 2025: 4.664,63 TL

Temmuz 2025: 4.180,60 TL

Bu ödeme kaleminde 650,92 TL'lik bir düşüş gerçekleşti.

ENGELLİ AYLIKLARI DA GÜNCELLENDİ

Yüzde 40-69 engellilik oranı olanlar için aylık:

Ocak: 3.723,62 TL

Temmuz: 3.337,10 TL

Gelen zam: 519,59 TL düşüş

Yüzde 70 ve üzeri engellilik oranı olanlar için aylık:

Ocak: 5.585,42 TL

Temmuz: 4.999,10 TL

Fark: 778,36 TL düşüş

18 YAŞ ALTI ENGELLİ AYLIĞI

Ocak 2025: 3.723,62 TL

Temmuz 2025: 3.337,10 TL

Fark: 519,59 TL düşüş

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTIŞ GÖSTERDİ

Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı, yeni dönemde:

Ocak 2025: 46.659,83 TL

Temmuz 2025: 53.924,76 TL

Artış: 7.264,94 TL

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik yapacak vatandaşlar için ödenecek ücrette önemli bir artış yaşandı:

Ocak 2025: 243.036,32 TL

Temmuz 2025: 280.877,08 TL

Artış: 37.840,76 TL

Yeni düzenlemelerle birlikte sosyal yardım ödemelerinde çeşitli kalemlerde düşüş görülürken, kıdem tazminatı ve bedelli askerlikte dikkat çekici artışlar yaşandı.