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 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar oldu? Emin Yılmaz canlı yayında tek tek hesapladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, TGRT Haber canlı yayında açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları doğrultusunda hangi maaşın ne kadar zam alacağını hesapladı. En düşük memur maaşı ve en düşük emekli maaşı yeni enflasyon rakamıyla birlikte netleşti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 10:47

Uzmanı Emin Yılmaz, Memur emeklileri ve emeklileri maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini 'e tek tek hesapladı.

En düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar oldu? Emin Yılmaz canlı yayında tek tek hesapladı

Yasa düzenlendiğinde kök maaş 16,880 lira olma ihtimali olduğunu söyleyen Emin Yılmaz, en düşük memur maaşının 50,537 TL olduğunu; en düşük emekli 22,670 olarak hesaplandığını açıkladı. Yılmaz, en düşük emekli maaşının ise 16,880 lira olacağını belirtti.

Memur maaşlarına Temmuz 2025’te yaklaşık yüzde 30 civarı yapıldığını ifade eden Yılmaz, emekli maaşlarının ödenmesi konusunda her grubun farklı tarihleri olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla 17sine kadar maaş zammı onayının yetişmesi lazım. yetişmese de peyderpey maaş zam farkı ödeniyor.

Çalışan memurlar kademeye göre zam farkı alacak. 45,527 bin maaş alan bir kişi 52,61 lira zamlı maaş alacak.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklisi: 19,615 TL'den 22,669 TL'ye

Memur evli: 43,729 TL'den 50,537 TL'ye

Memur bekar: 40,417 TL'den 46,709 TL'ye yükseldi.

En düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar oldu? Emin Yılmaz canlı yayında tek tek hesapladı
En düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar oldu? Emin Yılmaz canlı yayında tek tek hesapladı
En düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar oldu? Emin Yılmaz canlı yayında tek tek hesapladı

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