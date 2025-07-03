Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

En düşük emekli maaşı için kritik toplantı: Hükümetten yeni adım!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zam için bugün kritik toplantıda bir araya geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 11:39

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı verilerini açıklamasıyla birlikte emekli ve memur zam oranları netleşti. Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 olurken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak kaydedildi. Bu gelişmenin ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 15,57 olarak belirlenirken, SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10,06 oldu.

En düşük emekli maaşı için kritik toplantı: Hükümetten yeni adım!

HÜKÜMET İÇİN TOPLANIYOR

Verilerin açıklanmasının ardından hükümet cephesinde kritik bir toplantı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının artırılması için bugün bir araya geliyor.

En düşük emekli maaşı için kritik toplantı: Hükümetten yeni adım!

Toplantıda, en düşük emekli aylığının yeniden düzenlenmesine yönelik detaylar ele alınacak. Söz konusu artışın hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme gerektiğinden, Meclis’e sunulacak kanun teklifine son şeklin verilmesi bekleniyor. Kararın, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir düzenlemenin habercisi olması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu! İşte 6 aylık enflasyon farkı
Kıdem tazminatı, bedelli askerlik ücreti, Engelli aylığı, evde bakım yardımı: Memur zammı sonrası artış! İşte yeni tutarlar
Dul ve yetim maaşlarına zam! Temmuz 2025 rakamları belli oldu: Hisse oranlarına göre dul yetim parası
ETİKETLER
#enflasyon
#Cevdet Yılmaz
#cevidet yılmaz
#en düşük emekli maaşı
#en düşük emekli maaşı
#maaş artışı
#emekli zammı
#memur zammı
#Enflasyon
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
#Aylık Enflasyon
#6 Aylık Enflasyon
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.