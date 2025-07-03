En düşük emekli maaşı için kritik toplantı: Hükümetten yeni adım!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşına yapılacak zam için bugün kritik toplantıda bir araya geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emekli ve memur zam oranları netleşti. Haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,37 olurken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak kaydedildi. Bu gelişmenin ardından memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 15,57 olarak belirlenirken, SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar yüzde 16,67 oranında zam alacak. Memurların enflasyon farkı ise yüzde 10,06 oldu.

HÜKÜMET EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TOPLANIYOR

Verilerin açıklanmasının ardından hükümet cephesinde kritik bir toplantı gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının artırılması için bugün bir araya geliyor.

Toplantıda, en düşük emekli aylığının yeniden düzenlenmesine yönelik detaylar ele alınacak. Söz konusu artışın hayata geçirilebilmesi için yasal düzenleme gerektiğinden, Meclis’e sunulacak kanun teklifine son şeklin verilmesi bekleniyor. Kararın, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir düzenlemenin habercisi olması bekleniyor.