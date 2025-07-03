Dul ve yetim maaşlarına zam! Temmuz 2025 rakamları belli oldu: Hisse oranlarına göre dul yetim parası

Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamla birlikte, dul ve yetim aylıkları da yeniden belirlendi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları doğrultusunda güncellenen ödemeler, hisse oranlarına göre farklılık gösteriyor. Temmuz zammı sonrası yeni maaş tutarları netleşti. İşte yüzde 25, 50 ve 75 hisseye göre alınacak güncel dul ve yetim aylıkları…

Memur maaşlarına yapılan artışla birlikte, birçok kalemde olduğu gibi dul ve yetim maaşlarında da artış yaşandı. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 15,75’lik artış sonrası, Temmuz 2025 döneminde ise maaşlar yüzde 16,67 oranında zamlandı.

Bu artış, dul ve yetim maaşı alan vatandaşların gelirlerini de doğrudan etkiliyor.

TEMMUZ 2025'TE DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2025’te en düşük emekli aylığı 14.469 TL’ye çıkarılmıştı.

Temmuz 2025 zammıyla birlikte bu rakam yüzde 16,67 artarak 16.880 TL’ye yükseldi.

Yeni oranlarla birlikte;

Yetim Maaşı (%25 hisse):

Ocak 2025: 3.617 TL

Temmuz 2025: 4.220 TL

Dul Maaşı (%50 hisse):

Ocak 2025: 7.234 TL

Temmuz 2025: 8.440 TL

Yeni oranlar, Temmuz ayı itibarıyla hesaplara yansıtılmaya başlandı.