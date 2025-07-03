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 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında yeni rakamı açıkladı

Bugün TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2025 enflasyon rakamı ardından maaş zamları oranları da netleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'e Temmuz 202 itibarıyla geçerli en düşük emekli maaşı için yeni rakamı açıkladı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 13:29

Uzmanı , TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, açıklanan rakamlarıyla birlikte netleşen hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında yeni rakamı açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AZAMİ 17 BİN LİRA OLUR

Maaş hesaplamalarının kök maaşa göre yapılmayacağını vurgulayan Karakaş, “12.500 TL ve üzeri kök maaş alanlar yüzde 0 zam alacak. Eğer enflasyona göre artış yapılırsa en düşük maaş 16.881 TL olacak. Ancak 17 bin TL, psikolojik sınır olarak görülüyor, bu nedenle ek bir iyileştirme yapılabilir. Bu rakamlar kesin değil; azami rakam 17 bin olabilir,” dedi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında yeni rakamı açıkladı

Sistemdeki adaletsizliklere de dikkat çeken Karakaş, “Bir kişi 9000 gün primle tam aylık alıyor, diğeri 3600 günle aynı maaşı alıyor. 4 milyon kişi içerisinde 17 bin TL maaş verilse bile memnuniyetsizlik var. 9210 gün prim ödemiş bir kişi, 3600 gün prim yatıranla aynı maaşı alıyor.” diye konuştu.

30 BİN LİRA SEVİYESİNDE OLMALI

En düşük emekli maaşının, bekar bir işçinin maaşına eşit olması gerektiğini vurgulayan Karakaş, bu tutarın yaklaşık 30 bin TL civarında olması gerektiğini söyledi. Kısmi ile tam emekliliğin ayrılması gerektiğine işaret etti.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş canlı yayında yeni rakamı açıkladı

Sosyal güvenliğin bir sistem olduğunu belirten Karakaş, “Cebinizden para çıkıyor. Her çalışanın maaşından yüzde 37,75 prim kesiliyor. Maaşı 100 TL olanla, 10 bin TL olan kişiden kesilen tutar farklıdır. En düşük yaklaşık 4 milyon kişiye verilecek. Ancak prim ödemesi yüksek olan emekliler memnuniyetsizlik içinde. Özetle, emekli maaşı enflasyona göre belirlenirse en düşük 16.881 TL, en fazla 17 bin TL olabilir,” ifadelerini kullandı.

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