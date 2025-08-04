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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Bir sigara grubuna zam geldi! En düşük sigara fiyatı belli oldu

ÖTV artışı sonrası sigara fiyatları 4 Ağustos itibarıyla bir kez daha zam aldı. İki grubun ardından bugün P. M. grubu da zam yaptı. Böylece grubun en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları belli oldu.

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Bir sigara grubuna zam geldi! En düşük sigara fiyatı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 08:08
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 08:10

almaya devam ediyor. ÖTV artışları sonrası tütün ürünlerine gelen zamlar, 4 Ağustos sabahı itibarıyla P.M. grubuna ait sigaralara da yansıdı. Geçtiğimiz günlerde iki grubun zam yapmasının ardından bu kez P.M. grubu fiyatlarını güncellerken yapılan 10 TL’lik zam sonrası gruptaki en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL oldu. En pahalı sigara ise 100 TL’ye çıktı.

Bir sigara grubuna zam geldi! En düşük sigara fiyatı belli oldu

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

ETİKETLER
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#sigara zammı
#Ekonomi
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