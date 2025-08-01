İndirimli stopaj oranları sona mı erdi? Bankada parası oranları etkiliyor

Faizlerin düşmeye başlamasıyla birlikte yatırım fırsatlarını değerlendiren yatırımcılar, alternatif yatırımlara yönelmeye başladı.

Bu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni stopaj kararı da devreye girdi.

Devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine Bakanlığı tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere yönelik yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı uygulaması 2025 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, yayımlanarak karar yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda yürürlükte olan indirimli tevkifat oranı (yüzde sıfır) uygulaması yılsonuna kadar devam edecek.