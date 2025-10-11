İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili üzen açıklama

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen hafta yaşadığı rahatsızlık sonrası sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İlber Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

"Çok sevgili okurlarım, Ani bir şekilde ortaya çıkan bir hastalığın yol açtığı reaksiyonlar nedeniyle bir haftayı aşkın süre Koç Hastanesi'nde tedavi gördüm. İtiraf etmeliyim ki, bu yaşadığım rahatsızlık önceki sıkıntılarıma hiç benzemeyecek kadar ağır geçti."

"GÜCÜM YOK, İZOLE YAŞAM SÜRECEĞİM"

Hastalığı nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'ndeki, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şehir Hastanesi'ndeki etkinliklere katılamadığını belirten ünlü tarihçi, "Ne yazık ki doktorlarımın tavsiyesi üzerine, bu hafta sonu gerçekleşecek Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşmamızı da iptal etmek zorunda kaldım. Uzun yolculukları yapacak ve sizlerin karşısına çıkacak gücüm şu an için yok. Ayrıca bir süre izole bir yaşam sürmem gerekiyor. Anlayışla karşıladığınız, güzel sözlerinizle bana şifa dilediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"HEKİMİM DİNLENMEMİ TAVSİYE ETMİYOR, EMREDİYOR"

Tedavi gördüğü Koç Hastanesi'ndeki doktorlara da teşekkür eden Ortaylı, "Nefroloji Bölümü'nden Prof. Mehmet Kanbay ve değerli ekibine. Onların özverili çabalarıyla bu krizi atlattım ve tedavime hâlâ onların yakın takibiyle devam ediyorum. Hekimim dinlenmemi sadece tavsiye etmiyor, adeta 'emrediyor'. Bu yüzden bir süre daha istirahatte kalacağım. Arayan, soran, ilgisini ve dostluğunu esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim." dedi.

KALP KRİZİ İDDİALARI YALANLANMIŞTI

İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı, babasının kalp krizi geçirdiği yönündeki haberleri yalanlamıştı. Kazıcı yaptığı paylaşımda babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini söylemişti.