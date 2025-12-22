Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'

MEVDUATLARIN YARISI İSTANBUL'DA

İller hacim bakımından incelendiğinde İstanbul ve Ankara toplam mevduatın yüzde 59,48’ine sahip. Ban­kacılık sistemindeki toplam mevduatın yüzde 45,29’u İs­tanbul, yüzde 14,2’si Anka­ra’daki bankalarda tutulu­yor. İstanbul’daki 10,5 trilyon TL’lik mevduatın 6 trilyon 657 milyar TL’si TL hesaplarda, 3 trilyon 865 milyar TL’si döviz hesaplardan oluşuyor.

Mevdu­at hacmi en yüksek diğer iller listesinde İzmir üçüncü, An­talya dördüncü, Bursa beşinci sırada yer alıyor. Kocaeli, Ada­na, Muğla, Konya ve Mersin yi­ne listede Bursa’nın peşinden geliyor. 2026 yılında Merkez Bankası’nın faiz indirim süre­ci ve döviz kurlarının izleye­ceği seyir hem mevduatlarda toplam hacmin hem de mev­duatlar içerisinde döviz-TL oranını ne yönde şekillendire­ceği merakla bekleniyor."