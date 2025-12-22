Menü Kapat
Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'

Aralık 22, 2025 10:13
1
Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'

Türkiye’de mevduat tercihlerine bakıldığında, vatandaşın tasarruf adresi; TL- döviz ve altın arasında gidip geliyor. Özellikle Anadolu’daki kimi şehirlerde resmî veriler döviz hesaplarının ağırlığına dikkat çekiyor. İşte Ufuk Korcan'ın Dünya gazetesindeki köşesinde yazdığı 'en dolarize il' unvanını elinde tutan şehir ve diğer şehirlerden tüm rakamlar...

2
Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'

Dolar kurunda her ne ka­dar enflasyonun altında bir artış yaşansa da vatandaş­ların dövize olan ilgisi hız kesmiyor. Bankacılık Dü­zenleme ve Denetleme Ku­rumu’nun (BDDK) verileri­ne göre, yılbaşında bankalar­da 17,5 trilyon TL düzeyinde mevduat hacmi bulunuyor­du. Söz konusu rakam ey­lül sonu itibarıyla yüzde 32,2 artışla 23 trilyon 234 milyon TL’ye çıktı.

3
Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'

TL mevduatlarda 9 ayda yaşanan büyüme yüz­de 24,36 seviyesindeyken Dö­viz Tevdiat Hesapları’ndaki (DTH) büyüme yüzde 48,5 ol­du. Yani döviz hesapları, Türk Lirası hesaplardan iki kat da­ha hızlı büyüdü. DTH’larda yaşanan büyümeye il bazında bakıldığında ise çarpıcı ayrın­tılar dikkat çekiyor. Geçen yıl sonunda 81 il içerisinde hiç­bir ilde döviz hesaplarının büyüklüğü TL hesaplarının üzerinde değildi. Ancak eylül sonunda 4 ilde döviz hesapla­rının büyüklüğü TL mevduat­ların üzerine çıktı.

4
Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'

AKSARAY YERİNİ KORUDU

Aksaray, Yozgat, Karaman ve Bingöl’de döviz hesapları­nın büyüklüğü TL hesapları geçti. Eylül sonu verile­rine göre Aksa­ray ‘en dolarize il’ ünvanını korudu. Ak­saray’da vatandaşların top­lam 64 milyar 814 milyon TL büyüklüğündeki mevdu­at birikimlerinin 29,9 mil­yar TL’si TL mevduatlarda, 34,9 milyar TL’si döviz he­saplarında tutuluyor.

5
Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'

KARAMAN ATAKTA

Geçen yıl sonunda döviz hesapla­rının toplam mevduata ora­nı en yüksek üçüncü il olan Yozgat ikinci sıraya yüksel­di. 2024 sonunda 6’ncı sıra­da yer alan Karaman 3 basa­mak birden yükseldi. Elazığ, Bayburt, Nevşehir, Gümüş­hane ve Kütahya dolarizas­yonun en yüksek olduğu di­ğer iller olarak sıralandı. Mevduat hesaplarına göre dolarizasyonun en düşük ol­duğu il ise yine Ardahan ol­du. Ardahan’da döviz hesap­ları TL mevduatların dört­te biri düzeyinde. Şanlıurfa, Bitlis, Hakkari, Kars, Diyar­bakır dolarizasyonun en dü­şük olduğu diğer iller.

6
Döviz zengini 4 il belli oldu! Bir şehir dolar mevduatında 'uçtu'

MEVDUATLARIN YARISI İSTANBUL'DA 

İller hacim bakımından incelendiğinde İstanbul ve Ankara toplam mevduatın yüzde 59,48’ine sahip. Ban­kacılık sistemindeki toplam mevduatın yüzde 45,29’u İs­tanbul, yüzde 14,2’si Anka­ra’daki bankalarda tutulu­yor. İstanbul’daki 10,5 trilyon TL’lik mevduatın 6 trilyon 657 milyar TL’si TL hesaplarda, 3 trilyon 865 milyar TL’si döviz hesaplardan oluşuyor.

Mevdu­at hacmi en yüksek diğer iller listesinde İzmir üçüncü, An­talya dördüncü, Bursa beşinci sırada yer alıyor. Kocaeli, Ada­na, Muğla, Konya ve Mersin yi­ne listede Bursa’nın peşinden geliyor. 2026 yılında Merkez Bankası’nın faiz indirim süre­ci ve döviz kurlarının izleye­ceği seyir hem mevduatlarda toplam hacmin hem de mev­duatlar içerisinde döviz-TL oranını ne yönde şekillendire­ceği merakla bekleniyor."

