Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ses kayıtları sızdı! Esad'ın Suriye'ye darbe planı ve İsrail detayı ifşa oldu

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın adamları ifşa oldu. Ses kayıtları ortaya çıkan grubun Suriye'deki mevcut yönetimi istikrarsızlaştırma planları, İsrail'in arka plandaki desteği ve daha birçok konu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ses kayıtları sızdı! Esad'ın Suriye'ye darbe planı ve İsrail detayı ifşa oldu
KAYNAK:
Al Jazeera
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 15:29

Katar merkezli El Cezire, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejimine bağlı üst düzey askerlerden oluşan bir grubun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik planlarını ve İsrail'le olası iş birliği ve koordinasyonun değerlendirildiği belirtilen sızdırılmış ses kayıtlarına ulaştı.

El Cezire'nin "Al-Muhtahari" programının dün yayınlanan bölümünde yer alan ses kayıtlarının normalde 74 saatten daha uzun olduğu ve yüzlerce sayfalık belgelere dayandığı ifade ediliyor.

Sızıntıların merkezinde yer alan Esad rejiminin askeri figürlerinden biri olarak kabul gören "Kaplan" lakaplı Süheyl Hasan olduğu aktarıldı. Hasan, Esad döneminde "Kaplan Kuvvetleri" (Quwwat Al-Nimr) olarak bilinen seçkin birliğin komutanıydı.

Hasan'ın şu anda oğlu ile Rusya'dan eski rejim yetkililerini koordine ettiği ileri sürülüyor. Hasan'ın planları arasında sınır yakınlarında Lübnan merkezli bir karargah kurmak ve Suriyeli olmayan savaşçıları devşirmek olduğu belirtiliyor.

'İSRAİL TÜM İMKANLARIYLA YANINIZDA'

El Cezire'ye göre bu ses kayıtları, Esad'ın devrilmesi sonrası subayların yeniden toparlanmaya, finansman ve silah temin etmeye ve ülkede istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığını gösteriyor.

Göze çarpan kayıtlardan birinde "hacker" ve "arabulucu" olarak tanımlanan bir kişinin Hasan'a İsrail'in desteği konusunda güvence gördüğü duyuluyor.

Buna göre kaynak, Hasan'a "İsrail devleti tüm imkanlarıyla yanınızda olacak. Benden daha üst seviyede biri var, bunları koordine eden kişi Bay Rami. Elimde tehlikeli istihbaratlar var" diyor.

BİR YILDA YÜZLERCE SALDIRI

Esad rejiminin çöküşünün ardından İsrail, Suriye'deki askeri faaliyetlerini büyük ölçüde artırdı. Suriye'nin ana havalimanları, hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve stratejik tesisleri hedef alınırken Golan Tepeleri'ndeki İsrailli asker varlığı da artırıldı.

Silahlı Çatışma Yerleri ve Olay Verileri (ACLED) verilerine göre İsrail son bir yılda Suriye genelinde 600'den fazla hava, insansız hava aracı veya topçu saldırısı düzenledi. Bu da günde ortalama iki saldırıya denk geliyor.

KAPLAN'I YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Sızdırılan kayıtlarda Esad rejiminde görev yapmış bir diğer isim olan Tuğgeneral Ghiath Dalla'nın da yer aldığı belirtiliyor.

Dalla ses kayıtlarında Hasan'ı "rejimin destek gördüğü bölgelerin temsilcisi" olarak nitelerken duyuluyor. "Efendim Kaplan Süheyl, tüm dağ ve sahil kesiminin duygusunu taşıyor" diyen Dalla, Esad ailesinin uzun yıllar destek gördüğü kıyı ve dağlık bölgelere atıfta yaptı.

LÜBNAN ENDİŞE DUYUYOR

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Devrik Baas rejimi yanlılarının Lübnan'daki hareketliliğine dair iddialar endişe verici. Lübnan güvenlik birimleri bu söylentilerin doğruluğunu araştırmalı ve gerekli tedbirleri almalı" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı Mitri, Lübnan üzerinden Suriye'nin birliğine zarar verebilecek veya güvenliği ile istikrarını tehdit edebilecek her türlü eylemin önlenmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Mitri paylaşımında karşılıklı güven, iki ülkenin egemenliğine saygı ve ortak çıkarlar temelinde Suriye makamlarıyla işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstihbarat belgeleri Beşar Esad dönemi ihanetlerini ortaya çıkardı: Beni eşim ihbar etmiş
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın 'gizli' adamları! Dünyanın dört bir yanına yayıldılar
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.