Ses kayıtları sızdı! Esad'ın Suriye'ye darbe planı ve İsrail detayı ifşa oldu

Katar merkezli El Cezire, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejimine bağlı üst düzey askerlerden oluşan bir grubun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik planlarını ve İsrail'le olası iş birliği ve koordinasyonun değerlendirildiği belirtilen sızdırılmış ses kayıtlarına ulaştı.

El Cezire'nin "Al-Muhtahari" programının dün yayınlanan bölümünde yer alan ses kayıtlarının normalde 74 saatten daha uzun olduğu ve yüzlerce sayfalık belgelere dayandığı ifade ediliyor.

Sızıntıların merkezinde yer alan Esad rejiminin askeri figürlerinden biri olarak kabul gören "Kaplan" lakaplı Süheyl Hasan olduğu aktarıldı. Hasan, Esad döneminde "Kaplan Kuvvetleri" (Quwwat Al-Nimr) olarak bilinen seçkin birliğin komutanıydı.

Hasan'ın şu anda oğlu ile Rusya'dan eski rejim yetkililerini koordine ettiği ileri sürülüyor. Hasan'ın planları arasında sınır yakınlarında Lübnan merkezli bir karargah kurmak ve Suriyeli olmayan savaşçıları devşirmek olduğu belirtiliyor.

'İSRAİL TÜM İMKANLARIYLA YANINIZDA'

El Cezire'ye göre bu ses kayıtları, Esad'ın devrilmesi sonrası subayların yeniden toparlanmaya, finansman ve silah temin etmeye ve ülkede istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığını gösteriyor.

Göze çarpan kayıtlardan birinde "hacker" ve "arabulucu" olarak tanımlanan bir kişinin Hasan'a İsrail'in desteği konusunda güvence gördüğü duyuluyor.

Buna göre kaynak, Hasan'a "İsrail devleti tüm imkanlarıyla yanınızda olacak. Benden daha üst seviyede biri var, bunları koordine eden kişi Bay Rami. Elimde tehlikeli istihbaratlar var" diyor.

BİR YILDA YÜZLERCE SALDIRI

Esad rejiminin çöküşünün ardından İsrail, Suriye'deki askeri faaliyetlerini büyük ölçüde artırdı. Suriye'nin ana havalimanları, hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve stratejik tesisleri hedef alınırken Golan Tepeleri'ndeki İsrailli asker varlığı da artırıldı.

Silahlı Çatışma Yerleri ve Olay Verileri (ACLED) verilerine göre İsrail son bir yılda Suriye genelinde 600'den fazla hava, insansız hava aracı veya topçu saldırısı düzenledi. Bu da günde ortalama iki saldırıya denk geliyor.

KAPLAN'I YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Sızdırılan kayıtlarda Esad rejiminde görev yapmış bir diğer isim olan Tuğgeneral Ghiath Dalla'nın da yer aldığı belirtiliyor.

Dalla ses kayıtlarında Hasan'ı "rejimin destek gördüğü bölgelerin temsilcisi" olarak nitelerken duyuluyor. "Efendim Kaplan Süheyl, tüm dağ ve sahil kesiminin duygusunu taşıyor" diyen Dalla, Esad ailesinin uzun yıllar destek gördüğü kıyı ve dağlık bölgelere atıfta yaptı.

LÜBNAN ENDİŞE DUYUYOR

Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Devrik Baas rejimi yanlılarının Lübnan'daki hareketliliğine dair iddialar endişe verici. Lübnan güvenlik birimleri bu söylentilerin doğruluğunu araştırmalı ve gerekli tedbirleri almalı" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Yardımcısı Mitri, Lübnan üzerinden Suriye'nin birliğine zarar verebilecek veya güvenliği ile istikrarını tehdit edebilecek her türlü eylemin önlenmesinin herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Mitri paylaşımında karşılıklı güven, iki ülkenin egemenliğine saygı ve ortak çıkarlar temelinde Suriye makamlarıyla işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.