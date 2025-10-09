Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Niyazi Sayın kimdir öldü mü? Neyzen ve ebru sanatçısı Sayın hayatını kaybetti

Türk Musikisi'nin duayen isimlerinden neyzen, ebru ustası ve fotoğraf sanatçısı Niyazi Sayın, İstanbul'da 98 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Niyazi Sayın’ın yaşamı ve sanat kariyeri araştırılmaya başlandı.

Niyazi Sayın kimdir öldü mü? Neyzen ve ebru sanatçısı Sayın hayatını kaybetti
Türk müziğinin değerli isimlerinden, neyzen, ebru ustası ve fotoğraf sanatçısı Niyazi Sayın, 98 yaşında İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Sayın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nde 2014 senesinde müzik dalında ödül kazanmıştı.

Niyazi Sayın kimdir öldü mü? Neyzen ve ebru sanatçısı Sayın hayatını kaybetti

NİYAZİ SAYIN KİMDİR?

Niyazi Sayın, 1927 yılının 12 Şubat tarihinde İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Bölümü’nde sanat öğrenimine başladı.

Ağız armonikası çalarak başladığı müzik serüveninde, özellikle cami musikisine duyduğu ilgisi onu geleneksel Türk müziğine yönlendirdi.

Niyazi Sayın yalnızca bir neyzen değil; aynı zamanda ebru ustası ve fotoğraf sanatçısıdır.

Niyazi Sayın kimdir öldü mü? Neyzen ve ebru sanatçısı Sayın hayatını kaybetti

1950’li senelerde Üsküdar Musiki Cemiyeti ve Neyzen Süleyman Erguner’le beraber İstanbul Radyosu’nda performanslarda bulundu.

1956-1969 yılları arasında Münir Nurettin Selçuk’un davetiyle İstanbul Belediye Konservatuvarı İcra Heyeti’nde görev aldı; aynı zamanda Selçuk’un konserlerinde neyzen olarak sahneye çıktı.

1980’de Washington Üniversitesi’nin çağrısıyla ABD’nin Seattle şehrinde bir yıl boyunca Necdet Yaşar ile birlikte Türk müziği dersleri verdi, konserler organize etti ve ebru sergileri açtı.

2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü, 2014 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden teslim aldı.

ETİKETLER
#ebru gündeş
#türk müziği
#Neyzen
#Fotoğraf Sanatı
#Niyazi Sayın
#Ödül Kazanan Sanatçı
#Aktüel
TGRT Haber
