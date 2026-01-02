Menü Kapat
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, Hatay’dan Van’a doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesiyle sonuçlandı. Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde yaşanan olayda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, savrularak yan yattı.

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada: Çok sayıda yaralı var!

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından bölgeye jandarma, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilerek hızlı bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Otobüsten çıkarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 6 yolcu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere nakledildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilme anı kamerada: Çok sayıda yaralı var!

DEHŞET ANLARI YOLCU KAMERASINA YANSIDI

Bir yolcu kazayı o esnada tesadüfen cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkma anı, yolcuların yaşadığı büyük panik ve otobüsün devrilme sesi saniye saniye kaydedildi. Emniyet güçleri, kaza yerinde trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, otobüsün yoldan kaldırılması ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

