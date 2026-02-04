Ölümden kıl payı kurtuluş! Buz kütlesi kamyonetin üzerine böyle düştü

Kategoriler
Erzurum'da 7 katlı binanın çatısındaki buz kütlesinin kamyonetin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bu sırada kamyonetin kasasından yük indiren Cüneyt Karataş, buz kütlesinden yaklaşık 1 metre farkla kurtuldu. Görüntülerde, Karataş'ın, aracın kasasından arkadaşıyla dolap indirdiği sırada kamyonetin ön kısmına buz kütlesinin düşmesi yer alıyor.