 | Şenay Yurtalan

Avrupa’dan bile geliyorlar! Mezarlıkta çıkan yağlı çamurun şifa verdiğine inanılıyor

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı bir beldede yer alan mezarlıkta çıkan yağlı çamurun hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Özellikle yaz aylarında büyük ilgi gören bölgeye Avrupa’dan bile gelenler olduğu belirtiliyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 11:50

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de adı geçen 'Büğlü Baba' türbesinin yanındaki mezarlıktan çıkan çamurda kükürt, magnezyum, sodyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller olduğu ve bu minerallerin de özellikle cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülüyor.

Avrupa’dan bile geliyorlar! Mezarlıkta çıkan yağlı çamurun şifa verdiğine inanılıyor

ÇOK DEFA TAHLİL EDİLDİ

Bölge halkından emekli öğretmen Mehmet Uğuz mezarlıktan çamurla ilgili olarak, "Evliya Çelebi, burayı tarif ederek 'Büğlü Baba' yatmaktadır. Onun yakınında da şifalı bir çamur var ve birçok hastalığa iyi gelmektedir' diyor. Şifalı çamur adı buradan geliyor. Burada bulunan şifalı çamur ise bir yerde sabit durmuyor. Bu çamur çok defa tahlil edildi. Yurdun dört tarafından şifa bulmak için buraya gelenler oluyor. Genellikle yazın bu çoğalıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan bile geliyorlar! Mezarlıkta çıkan yağlı çamurun şifa verdiğine inanılıyor

“AVRUPA’DAN GELENLERİN SAYISI ARTTI”

Gülpazarı Mahallesi Muhtarı Ömer Gümüş ise "Şifalı çamurun egzama, sedef türü hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Son yıllarda Avrupa'dan ve çevre illerden gelenlerin sayısı arttı. Şifasını gördüm diyen de çok. O yüzden bölgemiz için güzel bir şey. Şifa görmek isteyen buyursun gelsin" dedi.

#Yaşam
