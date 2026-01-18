Menü Kapat
Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şifa! Kışın içildiğinde hastalık pas geçiyor

Kışın soğuk hava ve enfeksiyon hastalıklarının etkisiyle bağışıklık sistemi zayıflıyor ve bu da daha fazla hastalığa kapı aralıyor. Ancak uzmanlar bu dönemde içilen doğal bitki çaylarının bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için en çok tercih edilen bitkilerin arasında ıhlamur, hibiskus, zencefil, ada çayı, , karanfil ve yer alıyor. Bu bitkilerin karışımıyla hazırlanan çaylar doğal bal ve pekmezle tatlandırılırken içenleri deyim yerindeyse hastalık pas geçiyor.

Havaların soğuması ile beraber vücut direncinin düştüğünü belirten Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Şerife Akkuş, "Evlerimizde içimizi ısıtacak birkaç bitkiden bahsetmek gerekirse, özellikle çocuklarda da bu bokavirüsünden kaynaklı oluşan vücut direnci düşüklüğü, düşüklüğünden kaynaklı hem içi ısıtacak hem de vücut direncini arttıracak bitkiler var.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şifa! Kışın içildiğinde hastalık pas geçiyor

"ADA ÇAYI DOĞAL ANTİBİYOTİK"

Özellikle tıbbi ada çayı doğal antibiyotik olarak geçer. Boğaz enfeksiyonlarında kullanabileceğimiz harika bir çay. Tabii ki bu kış çayları arasında olmazsa olmazımız, çiçek ıhlamur, nadide bir üründür balla tatlandırıp tadı da efsane oluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şifa! Kışın içildiğinde hastalık pas geçiyor

Yanında hibiskus çiçeği narçiçeği olarak da bilinir, çok güzel bir renk verir, çocukların tadını severek içeceği bir ürün. Özellikle bu hastalıklara karşı vücut direnci düşüklüğüne, vücuttaki enfeksiyon oranı yüksekliğine, bunu düşürmek adına da beyaz dut kurusu, bu karışımın içerisinde birkaç tane dut kurusu atıp demleyip içmek faydası büyüktür.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şifa! Kışın içildiğinde hastalık pas geçiyor

Karışımın olmazsa olmazı kök zencefil, bu taze halde var. O şekilde de tüketebiliriz ama bu çayımızın içerisine bir kök zencefil atmamız yeterli olur. Zerdeçal kökümüz ve çubuk tarçınımız, bunu da ortadan kırıp bir adet ekleyebiliriz. 3-4 tane anti-mikrobiyal özelliği olduğu için karanfil tanesinden atabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal şifa! Kışın içildiğinde hastalık pas geçiyor

“RAFİNE ŞEKER YERİNE BAL VEYA PEKMEZ”

Kış çayı içerisine bal ve pekmez tavsiyesinde bulunan Şerife Akkuş, "Hazırladığımız bitki çayların içerisine daha doğal, rafine şeker yerine bal ve pekmez ile tatlandırabiliriz. Balın faydaları anlatmakla bitmez ama tabii ki özellikle pekmeze değinmek istiyorum. Üzüm pekmezinin faydaları da çocuklarda kemik gelişimine destek olur, geçmeyen öksürük rahatsızlıklarını, hatta eski birçok tarifte de kullanılıyor pekmez. Bunun dışında enerji kaynağıdır, bağışıklık sistemine de bir kalkan oluşur. Sabah evden çıkmadan bir tatlı kaşığı bal, tahin ya da pekmez şeklinde alırsak, vücut direncimizi arttırmış oluruz. Bu ürünler tüm yaş grupları için uygundur. Özellikle bal alerjisi olanlar dikkatli kullanmalı, hekim kontrolünde. Pekmezi de vücut direncini artırmak için her gün sabah bir tatlı kaşığı kullanabiliriz. Bitki çayımız da 4 yaş ve üstü için uygun. Sadece ıhlamur, çok küçük yaştaki bebeklerimiz için doktor kontrolünde tek başına demleyip içebilirsiniz" dedi.

