Düzce TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama! TOKİ Düzce kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ 500 bin konut kampanyası kapsamında 4 Şubat tarihinde iki ilde kura çekimi devam ediyor. İl il kura çekimleri devam ederken asıl ve yedek olarak hak sahipleri belli oluyor. Düzce’de merkez bölgesine 1.300 konut inşaa edilirken Akçakoca'da ise 250 konut, Cumayeri’nde 200 konut, Çilimli’de 180 konut ve Gümüşova’da 200 konut yapılacak. Düzce kura sonuçlarına göre hak sahibi olamayan vatandaşlar, 5 bin lira başvuru ücretini, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla alabilecek. Konut kampanyasında başvuru şartlarını sağlamayan yaklaşık 3 milyon kişinin müracaatı geçersiz sayıldı. Düzce’de kura çekimine katılmaya hak kazananlar talep.toki.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. TOKİ Düzce kura sonuçları, adaylara ayrıca bildirilmeyecek internet üzerinden ilan edilen Düzce TOKİ kura sonuçları tebliğ hükmünde olacak. Peki TOKİ Düzce kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Düzce kura sonuçları listesi...

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI 2026 BELLİ OLUYOR

TOKİ Düzce’de 8 farklı bölgeye konut inşaa edecek. Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölkaya, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca gibi ilçelere yapılacak konutların hak sahipleri bugün çekilecek kura çekimiyle belli oldu. TOKİ Düzce kura çekimi saat 11.00’da başladı ve 8 farklı bölge için kura çekimleri tamamlandı. İsim listelerinin iki saat içerisinde yayımlanması bekleniyor.

TOKİ DÜZCE KURA SONUCU İSİM LİSTESİ OLARAK YAYINLANACAK

TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesi şeklinde duyurulacak. TOKİ’nin resmi internet sitesi toki.gov.tr adresine giriş yapan kullanıcılar, açılan ekranda haritada Düzce’yi seçerek açılan ekranda ilçe ilçe kura sonuçları “Başvurular” kısmının altında yer alacak.

TOKİ Düzce kura sonuçları isim listesinde vatandaşlar, sıra, banka numarası, başvuru türü, adı,soyadı, T.C. kimlik numarası, asıl/yedek durumu ve çekiliş sıra numarasını görüntüleyebilecek. Kura sonuçları, alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek.

EN FAZLA BAŞVURU MERKEZE GELDİ

TOKİ Düzce kura çekiminde en fazla başvuru 1.300 konutun yapılacağı merkeze geldi. Merkeze inşaa edilecek konutlarda kura çekimine 15 bin 863 kişi katılacak.

Akçakoca ilçesinde başvuru sayısı 1.709 olurken Cumayeri’nde ise 905 başvuru geldi. Diğer ilçelerin başvuru sayıları şu şekilde;

Çilimli başvuru sayısı: 1036

Gölkaya başvuru sayısı: 1114

Gümüşova başvuru sayısı: 685

Kaynaşlı başvuru sayısı: 1764

Yığılca başvuru sayısı: 405

TOKİ DÜZCE KURA ÇEKİMİ CANLI OLARAK YAYINLANACAK

TOKİ 500 bin konut kampanyası kura çekimleri, noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. Düzce ilinde 8 farklı bölgeye inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından canlı yayınlanacak. TOKİ Düzce kura çekimi bugün saat 11.00’da başlayacak.